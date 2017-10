Scuola: spazi comuni studenti-migranti

UDINE, 31 OTT - Mentre i ragazzini delle medie frequentano le lezioni scolastiche, alcuni richiedenti asilo adulti seguono i corsi di alfabetizzazione di italiano, condividendo gli stessi spazi comuni, corridoi e bagni. Succede in una scuola secondaria di primo grado di Udine, la Valussi di via Petrarca, un evento che suscitato polemiche e proteste da parte dei genitori degli alunni. Genitori che questo pomeriggio incontreranno dunque il sindaco di Udine, Furio Honsell, per esporgli le proprie preoccupazioni. Il caso è riportato da Udinetoday e dal Messaggero Veneto.