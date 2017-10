Terrorismo: tre anni a siriano Jrad

MILANO, 31 OTT - Tre anni di carcere, al netto dello sconto per il rito abbreviato e per la seminfermità mentale stabilita da una perizia, sono stati inflitti a Mahmoud Jrad, il 23enne siriano residente a Varese fermato nell'agosto del 2016 mentre, secondo l'accusa, stava organizzando un viaggio per raggiungere la Siria e unirsi alle milizie dell'organizzazione terroristica 'Jabhat Al-Nusra', affiliata ad Al Qaeda. Lo ha deciso il gup di Milano Ilaria De Magisteri che ha anche disposto per il giovane la misura di sicurezza di un anno in una casa di custodia e cura. Non è stata invece ordinata l'espulsione dall'Italia una volta espiata la pena. Il giudice ha accolto in sostanza le richieste del pm Enrico Pavone.