Cc, in Val Susa trovati inneschi incendi

TORINO, 31 OTT - "Al momento non abbiamo riscontri investigativi, ma per come si sono sviluppati gli incendi tutto lascia presupporre ad una origine dolosa". Così il generale Antonio Ricciardi, comandante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei carabinieri, che ha effettuato un sopralluogo nelle zone della Val Susa colpite dagli incendi degli ultimi giorni. "Abbiamo rinvenuto inneschi che non si sono attivati - ha aggiunto il generale Riccardi - siamo impegnati a individuare i responsabili dei roghi".