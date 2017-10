Antinori: imputazione coatta infermiera

MILANO, 31 OTT - Il gip di Milano Luigi Gargiulo ha disposto l'imputazione coatta per calunnia nei confronti dell' infermiera spagnola che con la sua denuncia ha portato sotto processo il ginecologo Severino Antinori per un presunto prelievo forzato di ovuli. La Procura, scaduto il termine di 10 giorni per formulare il capo di imputazione, dovrà chiedere il rinvio a giudizio della giovane la quale avrebbe "falsamente accusato, mediante denuncia-querela" il medico romano difeso dagli avvocati Carlo Taormina, Tommaso Pietrocarlo e Gabriele Vitiello. "Ho sempre avuto fiducia nella giustizia e la decisione del gip di Milano mi ripaga di tutto il fango che mi è stato gettato addosso in questo anno e mezzo di sofferenze" ha commentato il professor Antinori.