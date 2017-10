Luterani e Cattolici a 500 anni Riforma

VATICANO, 31 OTT - Dialogo teologico condiviso ormai da diverse chiese cristiane. Cooperazione nella carità. Nuova comprensione degli eventi della Riforma, grazie anche alle celebrazioni per la prima volta ecumeniche. Intercomunione come prospettiva pastorale che impegnerà il lavoro dei teologi. Con buona pace di quanti accusano il Papa di protestantizzare la Chiesa cattolica, è positivo e sereno il bilancio che luterani e cattolici fanno congiuntamente a un anno esatto da quando, nella cattedrale di Lund, il Papa e l'allora presidente della Federazione luterana mondiale Munib Younan aprirono l'anno di celebrazioni per i cinquecento anni della Riforma protestante. Federazione luterana mondiale e Pontificio consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani hanno emesso una nota congiunta che tra l'altro segnala la Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione, che cattolici e luterani firmarono nel 1999.