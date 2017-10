Corona, io pago tasse,Formigoni libero

MILANO, 31 OTT - "Io dalla galera ho pagato 2 milioni di euro di tasse, chi l'ha mai pagato un solo euro di tasse dalla galera, Mantovani? O Formigoni, che non andrà mai in galera?". Così Fabrizio Corona, prendendo la parola davanti alla Sezione misure di prevenzione di Milano che dovrà decidere se confiscare o meno i famosi 2,6 milioni di euro in contanti e la sua casa, si è difeso facendo riferimento alla provenienza "lecita" di quelle somme, dicendo di aver pagato in tutto "9 milioni" di tasse e attaccando anche l'ex Governatore lombardo e l'ex 'numero due' del Pirellone, coinvolti in procedimenti giudiziari a Milano. L'ex re dei paparazzi' è stato ripreso dai giudici, come altre volte, per la sua foga. Intanto, si è saputo che la Dda di Milano ha presentato ricorso in appello per le accuse cadute, tra cui l'intestazione fittizia di beni, nel processo sui 2,6 milioni in contanti (è stato condannato a un anno per un altro fatto). E' emerso anche che Corona è indagato per riciclaggio in Austria.