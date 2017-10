Fidanzati uccisi: difesa, no movente

UDINE, 31 OTT - "Vi chiedo di tutelare il diritto alla libertà di Ruotolo che è in carcere da innocente dal 7 marzo 2016 e di pronunciare una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto". Con queste parole l'avvocato Giuseppe Esposito, uno dei legali della difesa di Giosuè Ruotolo, ha chiuso l'arringa. Ruotolo è l'unico imputato per il duplice omicidio della coppia di fidanzati Teresa Costanza e Trifone Ragone, uccisi a colpi di pistola la sera del 17 marzo 2015 nel palazzetto dello sport di Pordenone. In un giorno e mezzo di arringa il legale ha messo in luce "gli enormi profili di inattendibilità e falsità" delle testimonianze dei coinquilini "smentiti dai dati oggettivi" e sottolineato le prove certe: "Mancano le tracce di Teresa e Trifone sull'auto e i vestiti di Ruotolo, sulle sue cose personali, mancano i testimoni oculari, manca un legame tra la pistola e Ruotolo. Manca un movente".