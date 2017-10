Vandali alla mostra in ex Breda Pistoia

PISTOIA, 31 OTT - Vandali in azione nella notte alla 'Mostra dell'ingegno', allestita nel polo espositivo dell'ex Breda nell'ambito delle celebrazioni per Pistoia Capitale della cultura 2017. Ignoti hanno sfondato la porta e devastato alcune vetrine all'interno della 'Cattedrale', il capannone dove è in corso fino al 4 novembre l'iniziativa promossa dai giovani imprenditori di Confindustria Toscana Nord, che raccoglie un'ottantina di invenzioni e progetti, cospargendo l'ambiente di polvere e schiuma degli estintori. A scoprire quanto accaduto è stata una guardia giurata che ha trovato la porta aperta. Sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine per risalire ai responsabili. "Dopo un momento di smarrimento, il comitato organizzatore della Mostra - scrive Confindustria - ha deciso di andare avanti, osservando il calendario già stilato e riaprendo al pubblico l'esposizione, dopo una giornata che dovrà essere dedicata alla pulizia e alla sanificazione dei locali".