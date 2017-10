Si laurea prima assistente sociale trans

BOLOGNA, 31 OTT - Aura è la prima assistente sociale trans in Italia: della laurea dà notizia su Facebook Cathy La Torre del Mit (Movimento identità transessuale): "succede a Bologna! È un fatto storico, perché spesso, le persone trans in stato di povertà o fragilità, hanno bisogni specifici, e i servizi sociali si trovano impreparati", scrive. La nuova dottoressa potrà avere un approccio "tra pari, perché conosce la realtà sulla sua pelle" e "proporrà al Comune di Bologna di aprire uno sportello sociale per persone trans. Oggi celebriamo questo straordinario traguardo", continua La Torre. Aura si è laureata con una tesi sul recente sgombero del centro sociale Làbas.