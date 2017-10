Picchia moglie che rifiuta rapporto a 3

MILANO, 31 OTT - Un operaio italiano di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri di Legnano (Milano) per maltrattamenti in famiglia. Ieri sera ha picchiato la moglie, una 55enne italiana, colpendola con vari pugni al volto, al culmine di una lite nel loro appartamento di Rescaldina (Milano). A scatenare l'ira dell'uomo, secondo quanto emerso, sarebbe stato il rifiuto della donna a partecipare ad un "ménage a trois" con un'altra donna. Soccorsa dai carabinieri grazie a una telefonata dei vicini, medicata in ospedale per policontusioni al cranio e al volto, la donna ha raccontato di essere vittima delle aggressioni e dei soprusi del marito da diverso tempo. L'uomo, durante la lite, ha anche rapinato la moglie di circa mille euro, come avrebbe già fatto in diverse altre occasioni.