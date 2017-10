Frana sopra Cogne, nube copre paese

AOSTA, 31 OTT - Una frana di importanti dimensioni si è staccata da Punta Pousset, sopra Cogne, nel massiccio del Gran Paradiso. Il materiale crollato non ha interessato vie di comunicazione, luoghi abitati e neppure il torrente Grand Eyvia. Non risultano persone coinvolte. Alcuni escursionisti che si trovavano nella zona se la sono cavata con un grande spavento. Il crollo è avvenuto alle 12.17, seguito da un altro alle 12.43. Un'imponente nube di polvere ha raggiunto le frazioni basse di Cogne: prima Epinel e poi, Cretaz, il capoluogo e Gimillan. "Il pezzo di roccia è venuto giù nel vallone opposto a quello di Epinel. Si è formata un'enorme nube che pian piano si è dissolta", ha spiegato il sindaco di Cogne, Franco Allera. "E' un crollo di alcune migliaia di metri cubi, la massa rocciosa è precipitata per alcune centinaia di metri", aggiunge Davide Bertolo, dirigente della Struttura attività geologiche, dopo aver svolto un sopralluogo aereo. Il distacco è avvenuto a circa 2.800 metri.