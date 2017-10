Fidanzati uccisi: Ruotolo, assolvetemi

TRIESTE, 31 OTT - Esponetevi "favorevolmente nei miei confronti" per poter tornare a vivere come prima una vita improntata su "sani principi e valori, per potermi in futuro costruire una famiglia", perché "nella giustizia ci credo ancora". Così Giosuè Ruotolo si è appellato alla Corte d'Assise che dovrà a giorni giudicarlo, con brevi dichiarazioni spontanee. Ruotolo, riferendosi ai coinquilini li ha accusati di aver mentito e ha chiesto "che vengano perseguite e severamente punite".