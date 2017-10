Secessionisti, trasferito il processo

BRESCIA, 31 OTT - Il processo per associazione sovversiva a carico di 48 secessionisti lombardo-veneti che nel 2014 volevano occupare piazza San Marco a Venezia a bordo del Tanko dovrà essere celebrato a Rovigo. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Brescia dopo una camera di consiglio lunga sei ore. Il processo è stato trasferito in Veneto per competenza territoriale considerando che il 'Tanko' che avrebbero voluto utilizzare era stato realizzato in un capannone di Casale di Scodosia, nel Padovano.