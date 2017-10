Terrorismo: espulso imam in Lombardia

LECCO, 31 OTT - Sono andati a prenderlo a casa, ha lasciato le cinque figlie e la moglie in lacrime e ha seguito i carabinieri in caserma. Da lì Idriz Idrizovic, 39 anni, kosovaro, predicatore nelle moschee di mezza Lombardia e accusato di proselitismo sulla base di esplicite posizioni integraliste, è stato imbarcato su un aereo ed espulso dall' Italia, direzione Pristina. E' ritenuto "un pericolo per la sicurezza nazionale" e il decreto che lo ha allontano è stato firmato dal ministro dell'Interno Marco Minniti, dopo il lavoro di indagine svolto dal Ros. Ex mujaheddin ai tempi della guerra del Kosovo, Idrizovic è arrivato in Italia una decina di anni fa con la famiglia. Ultimamente si era stabilito a Olgiate Molgora, nella Brianza lecchese, dove è stato trovato lunedì mattina, ma per anni è stato uno dei tanti imam itineranti senza una base fissa. I carabinieri ritengono che sia stato in contatto con diversi personaggi dell' integralismo islamico.