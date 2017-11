Chiesti 50 mila copripiumini della pace

MILANO, 1 NOV - Curioso episodio nel campo della promozione aziendale solidale: l'azienda tessile Lenzuolissimi, che ha sede a Milano, ha realizzato un copripiumino della 'pace' raffigurante la stretta di mano tra il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e Kim Jong-un, leader della Corea del Nord. L'articolo è stato regalato, tramite ambasciate, ai due Capi di Stato. Ora è arrivato un ordine di almeno 50 mila pezzi del prodotto da un imprenditore americano. Peccato che il copripiumino non è in vendita per scelta del fondatore e ad Michele Cascavilla - "lo scopo non è commerciale, ma di distensione internazionale", spiega - e inoltre non sarebbe possibile poiché sarebbe necessario acquisire i diritti di immagine. Lenzuolissimi aveva già realizzato un copripiumino con impressi Silvio Berlusconi e Vladimir Putin, donato dall'ex premier italiano a quello russo, quindi la nuova 'creazione artistica'. Entrambe le iniziative hanno avuto una buona visibilità mediatica anche internazionale. Da qui la proposta.