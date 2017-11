Approfittano di Halloween per rubare

MODENA, 1 NOV - Approfittando della notte di Halloween, e del fatto di essere mascherati, tre ragazzi tra i 13 e i 17 anni si sono resi protagonisti a Modena di una serie di furti dentro le case, dove avevano avuto accesso a seguito della tradizionale formula 'dolcetto o scherzetto'. A sparire sono stati soprattutto contanti, ma non solo. A permettere agli agenti della polizia di Stato di Modena di fermare i baby ladri sono stati due coniugi, che si sono accorti della scomparsa del portafoglio dalla borsetta della proprietaria di casa proprio dopo che i tre se n'erano andati con dolci e qualche monetina. Per derubare le loro vittime, i ragazzi, mascherati da mostri, chiedevano di andare in bagno. Raccolta la testimonianza delle vittime del raggiro, i poliziotti sono poi riusciti, attraverso l'identikit fornito da diversi residenti, a intercettare i responsabili in viale Dalla Chiesa, sempre a Modena.