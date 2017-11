New York: Papa deplora follia omicida

ROMA, 1 NOV - "Sono addolorato - ha detto il Papa dopo l'Angelus - per gli attacchi terroristici di questi ultimi giorni in Somalia, Afghanistan e ieri a New York. Nel deplorare tali atti di violenza, prego per i defunti, per i feriti e i loro familiari. Chiediamo al Signore che converta i cuori dei terroristi e liberi il mondo dall'odio e dalla follia omicida che abusa del nome di Dio per disseminare morte". "Domani pomeriggio - ha poi ricordato - mi recherò al Cimitero americano di Nettuno e poi alle Fosse Ardeatine: vi chiedo di accompagnarmi con la preghiera in queste due tappe di memoria e di suffragio per le vittime della guerra e della violenza. Le guerre non producono altro che cimiteri e morte ecco perché ho voluto dare questo segno in un momento in cui la nostra umanità sembra non aver imparato la lezione o non voler impararla". Nella ricorrenza dei defunti, il Papa si recherà a Nettuno dove sono sepolti 7.861 americani morti nella II guerra mondiale e al ritorno sosterà nel luogo della strage nazista del '44.