Meredith: Amanda, resta galera e minacce

ROMA, 1 NOV - "Le mie memorie di Meredith sono sepolte sotto le orribili foto dell'autopsia, gli insulti verbali e le minacce di morte che ho ricevuto (e ancora ricevo), le false accuse, gli anni di carcere che ho sopportato, i processi multipli e i titoli spaventosi che sovrapponevano i nostri nomi e le nostre facce, ingiustamente, confondendo la sua morte con la mia identità". Così Amanda Knox ricorda su Westside Seattle la vicenda giudiziaria seguita alla morte di Meredith Kercher, avvenuta 10 anni fa a Perugia. "Non sopporto che i miei ricordi" di Meredith "siano sepolti sotto anni di sofferenza che io e Raffaele abbiamo sopportato" aggiunge la Knox ribadendo che lei non ha avuto alcun ruolo nell'omicidio della studentessa inglese. "Mi deprime sapere che il piangerla mi costi critiche per ogni cosa che io oggi dica o non dica. Ma ancora più deprimente - conclude - è il fatto che Meredith oggi non sia qui, mentre meriterebbe di esserci. Mi manca e le sono grata per il ricordo dei tempi passati insieme".