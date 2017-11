Minacce a sindaci Val Susa, 'bruciate'

TORINO, 2 NOV - Critiche, ma anche insulti e minacce. A denunciarle sono Sandro Plano e Piera Favro, sindaci di Susa e di Mompantero, comuni tra i più colpiti dagli incendi che nei giorni scorsi hanno devastato la Valle di Susa. I due primi cittadini hanno avviato un'azione legale per vilipendio e diffamazione. "In questi giorni di tensione abbiamo conosciuto a fondo molte persone e le loro reazioni di fronte alla crisi - scrivono su Facebook i due sindaci - uomini e donne che hanno avuto paura per la loro casa, oppure hanno perso la baita o sono stati sfollati. A questi si deve perdonare tutto. Poi ci sono gli 'altri' - proseguono - i curiosi che intralciano, quelli che hanno cercato visibilità, oppure criticato, deriso, insultato. 'Plano devi morire', 'Favro devi bruciare' sono due tra i commenti circolati. Non dimentichiamo e non siamo disposti a porgere l'altra guancia". Restano ancora attivi alcuni focolai, nel torinese e nel cuneese, ma la situazione sembra sotto controllo.