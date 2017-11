Csm: rinnovate Commissioni

ANSA) - ROMA, 02 NOV - Quattro presidenze ai componenti laici, 7 ai togati. Il Comitato di presidenza ha ridisegnato le Commissioni del Csm e la presidenza della Prima, titolare dei fascicoli più delicati, come quello sul caso Consip, va ad Antonio Leone, laico di Ncd. Leone subentra al collega Giuseppe Fanfani (Pd), che passa al vertice della Nona Commissione. Mentre sarà l'ex presidente dell'Anm Luca Palamara, togato di Unicost, a guidare l'altra Commissione chiave, quella per gli incarichi direttivi, che ha nelle mani la complessa partita per il rinnovo dell'intero vertice della Cassazione (vanno in pensione il Primo presidente Giovanni Canzio, il Pg Pasquale Ciccolo e i loro vice).