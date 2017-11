Causa morte 2 minori in auto, arrestato

BERGAMO, 2 NOV - I carabinieri di Treviglio hanno arrestato la notte scorsa un romeno di 24 anni, residente a Cividate al Piano, per omicidio stradale plurimo e successiva fuga. Ieri pomeriggio la Ford Focus che guidava, di proprietà dei genitori, lungo la provinciale che collega Palosco con Cividate, nel bergamasco, è finita fuori strada e ha urtato violentemente un manufatto in cemento. In auto con lui c'erano 4 minorenni, tutti amici e tutti romeni: due (di 14 e 17 anni) sono morti sul colpo, gli altri due sono rimasti feriti gravemente. Subito dopo l'incidente, l'uomo era fuggito. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri e poche ore dopo l'automobilista è stato rintracciato a casa, portato in caserma e interrogato. Sulle cause dell'incidente gli accertamenti sono ancora in corso. Tra le ipotesi quella presumibile dell'eccesso di velocità. Medicato per alcune lievi contusioni, il conducente è stato portato in carcere.