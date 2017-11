Catturati i 3 detenuti evasi a Favignana

ROMA, 2 NOV - Sono stati catturati i tre detenuti che erano evasi dal carcere di Favignana. I tre uomini si trovavano ancora sull'isola. La cattura si deve a un'operazione congiunta del Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria e dei carabinieri di Favignana e Trapani. Gli evasi sono tre detenuti di "peso": si tratta di Adriano Avolese, 36 anni, condannato all'ergastolo per omicidio; Giuseppe Scardino, 41 anni, condannato a 15 anni per una serie di rapine violente e per il tentativo di omicidio di un poliziotto a Scoglitti, frazione di Vittoria (Rg), e il suo amico e complice Massimo Mangione, 37 anni, condannato a 12 anni e 8 mesi per gli stessi reati. Erano in cella insieme da qualche mese. Subito dopo la fuga era scattata la caccia in tutta l'isola. E oggi i tre sono stati bloccati mentre stavano tentando di abbandonare l'isola rubando un gommone. Uno dei tre è riuscito a darsi nuovamente alla fuga lanciandosi in mare, ma è stato nuovamente catturato.