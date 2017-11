Mps: appello, Mussari in aula

FIRENZE, 2 NOV - L'ex presidente di Mps Giuseppe Mussari, l'ex dg Antonio Vigni e l'ex capo area finanza della Banca Gianluca Baldassarri sono presenti in aula al Palazzo di giustizia di Firenze, davanti alla terza sezione penale, per seguire le arringhe dei loro difensori nel processo sulla vicenda della ristrutturazione del derivato Alexandria che li vede imputati. Per gli ex vertici di Mps il pg ha chiesto condanne a 7 anni per Mussari e a 6 anni per gli altri imputati. L'accusa sostiene che il contratto con Banca Nomura, il 'mandate agreement', per ristrutturare Alexandria fosse stato celato dagli ispettori della Banca d'Italia e in questo modo anche la perdita da circa 220 milioni di euro. Arrivando in aula nessuno dei tre imputati ha ritenuto di esprimere commenti con i giornalisti, in attesa degli interventi degli avvocati. In primo grado gli imputati sono stati condannati a 3 anni e 6 mesi e interdetti per 5 anni. La sentenza per questo processo è prevista per il 7 dicembre.