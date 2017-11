Iscrizione gratis a detenuti Università

ROMA, 2 NOV - C'è tempo fino al 6 novembre per iscriversi all'Università degli studi di Perugia e, per la prima volta, i detenuti nelle carceri umbre potranno farlo gratuitamente. Franco Moriconi, Rettore dell'Ateneo umbro, ha accolto la richiesta del Garante dei detenuti dell' Umbria, Stefano Anastasìa, per una totale esenzione dai costi di iscrizione dei detenuti. "Per molte persone detenute - spiega Anastasia - lo studio universitario è una straordinaria opportunità formativa, motivazionale e di approfondimento, che costituisce un elemento essenziale nella concretizzazione della finalità rieducativa della pena prevista dalla Costituzione". "Si tratta - dice ancora Anastasia - di una decisione di grande importanza, di cui sento di dover ringraziare personalmente il Rettore Moriconi". "Ora confido nella medesima sensibilità e attenzione degli organi regionali e, in particolare della Presidente Marini, per un analogo sforzo: l'esenzione dalla tassa regionale per il diritto allo studio" conclude.