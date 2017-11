Morta dopo parto, fatale una setticemia

CAGLIARI, 2 NOV - Sarebbe morta per una setticemia Erica Collu, la donna di 35 anni di San Sperate (paese a una ventina di chilometri da Cagliari) deceduta nei giorni scorsi nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu di Cagliari, dove era arrivata in ambulanza in gravissime condizioni dopo aver partorito in casa. Il pm Enrico Lussu ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato e senza indagati (solo per gli atti relativi), sollecitando però il medico legale a valutare quanto verificato dai sanitari dell'ospedale dopo il decesso. La Procura, in sede di accertamenti, starebbe anche verificando se la giovane mamma sia stata seguita da sanitari durante il parto, avvenuto nella sua abitazione di San Sperate. Le cartelle cliniche sono già state visionare dal consulente inviato dal pm, ma al momento non sono stati disposti ulteriori esami che, in ogni caso, potrebbero essere decisi in seguito.