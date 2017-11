Prefetto:irriducibili saranno denunciati

MILANO, 2 NOV - Saranno denunciate le persone che ieri hanno fatto il saluto romano durante una commemorazione al Campo X del Cimitero Maggiore di Milano, dove sono sepolti i caduti della Repubblica di Salò. Il prefetto Luciana Lamorgese, a margine della cerimonia al Famedio del cimitero Monumentale ha detto di essere "soddisfatta" di come si è svolta la gestione dell'ordine pubblico nel corso della cerimonia al Campo X. "Il nostro obiettivo era che si svolgesse in maniera regolare". Ai giornalisti che le hanno detto che qualche irriducibile c'è stato anche ieri il prefetto ha risposto: "Quello è capitato ma si tratta di un numero limitato di persone che verranno denunciate così come è accaduto l'altra volta".