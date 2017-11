Spacciatore preso durante scambi coppia

(ANSA)- MONZA, 2 NOV - Uno spacciatore marocchino di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri in un hotel a Limbiate (Monza), dove insieme a due connazionali e tre donne aveva organizzato uno scambio di coppie. L'uomo era ricercato dai carabinieri di Desio (Monza) perché colpito da ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip del Tribunale di Monza per spaccio. La misura era stata emessa dopo un'indagine partita l'estate scorsa quando l'uomo era riuscito a fuggire a un controllo dei carabinieri nel parcheggio di un supermercato di Bovisio Masciago (Monza), blitz durante il quale erano stati arrestati in flagranza per spaccio la sua compagna, una 38 enne italiana, e un altro marocchino di 22 anni. A casa del pusher e della donna, residenti in un appartamento di Desio, i carabinieri avevano sequestrato 64 dosi di cocaina, 21 di eroina e poco meno di 2000 euro in contanti. Arrestato, lo spacciatore-scambista è stato accompagnato nel carcere di San Vittore.