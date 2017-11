Artisti di strada irregolari, un arresto

VENEZIA, 2 NOV - La polizia municipale di Venezia ha concluso un'indagine relativa all'identificazione e ai permessi autorizzativi degli artisti di strada presenti in città denunciandone uno ed arrestandone un altro. Al termine delle indagini un uomo è stato tratto in arresto per possesso ed uso di un passaporto contraffatto, nonché per possesso ed uso di un'autorizzazione amministrativa contraffatta, mentre un altro è stato deferito a piede libero all'Autorità giudiziaria per possesso ed uso di un'autorizzazione amministrativa contraffatta. Le indagini hanno consentito di accertare come due artisti di strada quasi costantemente presenti in città e noti come "suonatori di bicchieri", operassero con autorizzazioni amministrative completamente contraffatte ed uno dei due esibisse regolarmente ai controlli di polizia un passaporto lituano contraffatto a regola d'arte.