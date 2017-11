Dimentica figlio, trovato grazie polizia

NOVARA, 2 NOV - Dimentica il figlio di pochi anni all'Autogrill, sull'autostrada Torino-Milano, e se ne accorge soltanto una volta arrivato a destinazione. Il padre sbadato, un egiziano che grazie all'intervento della polizia stradale ha potuto riabbracciare dopo poco il figlio, rischia ora una denuncia per abbandono di minore. La dimenticanza, che poteva costare davvero cara, all'autogrill nei pressi del casello di Novara Est sabato scorso, ma è stata resa nota soltanto oggi. L'uomo, proveniente da Torino, era diretto a Como con un parente e i due figli. Al momento di ripartire, dopo la sosta, non si è accorto che il più piccolo non era in auto. Il bimbo si è messo a girovagare nell'area di servizio, finché non è stato notato dal personale che ha chiamato la polizia stradale. Il bimbo è stato calmato e rifocillato in attesa dell'arrivo del padre, che nel frattempo si era messo in contatto con le forze dell'ordine per segnalare la scomparsa del figlio.