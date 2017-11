In ospedale Siena erano in corso lavori

FIRENZE, 2 NOV - "Dai primi accertamenti risulta che il cedimento sia avvenuto nel corso di un intervento di sostituzione nell'impianto di illuminazione del controsoffitto poi caduto, lavoro effettuato da un appaltatore esterno". E' quanto si legge in una nota dell'Azienda ospedaliera universitaria (Aou) di Siena a proposito del crollo del controsoffitto nel corridoio di un reparto dell'ospedale Le Scotte che, continua la nota, "ha causato lesioni superficiali a 5 persone (un dipendente e quattro persone esterne), tutte prontamente soccorse". "Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto - ha detto Valtere Giovannini, direttore generale dell'Aou di Siena - e abbiamo immediatamente avviato un'indagine interna per capire le cause del cedimento, anche a scopo preventivo, considerando che questo tipo di controsoffitto è presente in tutto l'ospedale".