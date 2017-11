Papa: mai più guerra, una strage inutile

ROMA, 2 NOV - "Per favore Signore, non più la guerra, non più, non più questa strage inutile, come avrebbe detto Benedetto XV. Meglio sperare senza questa distruzione, giovani, a migliaia, a migliaia, a migliaia, speranze rotte, non più Signore, e questo dobbiamo dirlo oggi in questo luogo in modo speciale per questi ragazzi, oggi che il mondo è un'altra volta in guerra e si prepara per andare ancora in guerra, non più Signore, non più, con la guerra si perde tutto". Lo ha detto il Papa nella messa al Cimitero di Nettuno. "Quando tante volte nella storia gli uomini pensano di fare una guerra, - ha detto il Papa - sono convinti di fare una primavera, e finisce in inverno, brutto, crudele, regno del terrore, della morte; oggi preghiamo per tutti i defunti, tutti" e per "quanti muoiono nelle battaglie di ogni giorno di questa guerra a pezzetti, preghiamo per chi muore oggi", "anche i bambini innocenti, questo è il frutto della guerra, è la morte", e chiediamo il dono delle "lacrime".