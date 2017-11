Doveva imparare a mungere, spala letame

VENEZIA, 2 NOV - Una interrogazione di senatori e senatrici di Sinistra Italiana al governo è stata rivolto in merito alla segnalazione fatta a metà ottobre da uno studente del trevigiano che, nell'ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro ha raccontato che, mandato ad imparare le tecniche di mungitura, sarebbe stato impiegato solo per spalare il letame dalle stalle. Nel mirino dell'interrogazione è finito un Istituto di Castelfranco Veneto (Treviso) che aveva organizzato il progetto e il Ministeri dell'Istruzione, Università e Ricerca. I parlamentari di Sinistra Italiana vogliono sapere dal governo - questo il senso dell'interrogazione - se il Miur ritenga corretto questo utilizzo degli studenti nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, e quali iniziative di carattere ispettivo il Miur abbia attivato immediatamente o intenda attivare per individuare i responsabili di questo episodio, e quali provvedimenti siano stati presi nei confronti dell'azienda e dei vertici dell'Istituto in questione.