Crolla soffitto ospedale, sequestro area

SIENA, 2 NOV - L'area dell'ospedale Le Scotte di Siena, interessata dal crollo di un controsoffitto in una zona di transito e accesso ad ambulatori del reparto di medicina nucleare, è stata messa sotto sequestro dalla procura della Repubblica. Sequestrato anche il controsoffitto caduto. Sul posto la polizia scientifica per i rilievi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. La procura, inoltre, sta facendo interrogare dalla polizia giudiziaria, in serata, le cinque persone rimaste direttamente ferite e altri testimoni. Gli inquirenti potrebbero aprire un'inchiesta per ferimento colposo e crollo colposo.