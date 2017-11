Complici di 'Igor' condannati per rapina

FERRARA, 2 NOV - Erano complici, in rapine e sequestri, di Norbert Feher, conosciuto anche come Igor Vaclavic, il killer in fuga da aprile dopo essersi lasciato alle spalle due omicidi fra Bologna e Ferrara. Ivan Pajdek e Patrik Ruszo sono stati condannati, in abbreviato a Ferrara: hanno preso rispettivamente 15 e 14 anni, per le tre rapine dell'estate 2015, che precedettero l'omicidio di Pier Luigi Tartari per cui, loro stessi, sono stati condannati a 30 anni e all'ergastolo. Per queste tre rapine il processo per Norbert Feher, tuttora ricercato, è fissato per il 13 dicembre. La procura aveva chiesto condanne molto più ridotte, 8 e 7 anni e mezzo e la stangata è arrivata nonostante lo sconto di pena di un terzo prevista dal rito abbreviato. I due condannati e l'ormai celebre ricercato sono infatti accusati delle rapine commesse nell'estate del 2015, nel Ferrarese quando si lasciarono dietro una scia di violenza e sangue a Villanova di Denore, a Mesola e a Coronella, con le vittime spesso aggredite e sequestrate.