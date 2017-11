Anziani parlano col giudice via Skype

MODENA, 2 NOV - Utilizzare Skype, il programma web che consente le video chiamate a distanza, per evitare di far venire fisicamente in tribunale (spesso con la necessità di utilizzare un'ambulanza) persone anziane o afflitte da gravi malattie che sono al centro di istanze per l'affidamento ad un amministratore di sostegno. Questo il protocollo che ha sottoscritto oggi il palazzo di giustizia di Modena, dove annualmente vengono gestite tra le 500 e le 600 istanze di questo tipo. Attraverso Skype, difatti, il giudice potrà valutare a distanza le condizioni della persona per la quale si chiede l'intervento di un amministratore di sostegno, evitando così inutili spostamenti che in alcuni casi creano notevoli disagi agli anziani e ai soggetti afflitti da gravi malattie.