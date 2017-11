Scomparsa da tre anni, trovato cadavere

CAGLIARI, 3 NOV - È stato ritrovato, nella tarda sera di ieri, il cadavere di Giovanna Piras, la donna scomparsa ad Assemini (Cagliari) dal gennaio 2014, quando aveva 54 anni. La scoperta è stata fatta intorno alle 21,30 da alcune persone che passeggiavano lungo una stradina non troppo lontano dal paese. Hanno notato la sagoma di un corpo coperto parzialmente dalla vegetazione e hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Assemini, il Radiomobile di Cagliari e il Nucleo investigativo del Comando provinciale. Dal corpo è stata rinvenuta l'intera struttura ossea e i vestiti, in gran parte consumati dal tempo. Sul cranio nessun segno particolare. Accanto al corpo sono state rinvenute diverse boccette che probabilmente contenevano farmaci e la borsa con dentro il portafogli della donna con i documenti di identità. I resti sono stai trasportati al Policlinico Universitario per l'esame autoptico. Nel 2014 diversi mesi dopo la scomparsa della donna la Procura aveva indagato il marito.