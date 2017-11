Da Parigi con droga nello stomaco, presi

TORINO, 3 NOV - Viaggiavano a bordo di un Tgv Parigi-Milano, dopo aver ingerito numerosi ovuli di stupefacente. Due corrieri della droga, un maliano di 33 anni e un nigeriano di 22 anni, sono stati arrestati dalla polizia alla frontiera di Bardonecchia. Ad insospettire gli agenti, il fatto che entrambi, provenienti dalla capitale francese, non fossero in grado di specificare i motivi del viaggio in Italia e dove si stessero recando. Accompagnati in ospedale, dopo che la perquisizione personale aveva dato esito negativo, gli esami radiologici hanno rivelato la presenza degli ovuli nello stomaco e per entrambi è scattato l'arresto.