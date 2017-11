Borse studio per ricordo soldato inglese

NORCIA (PERUGIA), 3 NOV - Un soldato inglese in fuga da un campo di prigionia, durante la seconda guerra mondiale, trovò riparo e protezione ad Ancarano: ora il figlio, dopo 74 anni, ha fatto visita alla piccola frazione terremotata di Norcia e messo a disposizione dei giovani del posto borse di studio per imparare l'inglese a Londra o ad Oxford. Protagonista dell'iniziativa è Nick Young, 65 anni di Bredfield, 160 chilometri da Londra, che guida l'associazione "Monte San Martino Trust", fondata da ex prigionieri di guerra con l'intento di aiutare le popolazioni italiane che fecero altrettanto con i militari britannici in fuga. "Mio padre, il maggiore Leslie Young, non si dimenticò mai della generosità della gente di Ancarano e di altri villaggi che lo ospitarono. E' per questo che vogliamo dire grazie e mettere a disposizione le nostre borse di studio per giovani tra 18 e 25 anni", ha detto Young all'ANSA.