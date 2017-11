Incendio su nave Tirrenia, nessun ferito

SASSARI, 3 NOV - Un principio di incendio si è sviluppato intorno alle 3 sulla nave Sharden della Tirrenia, in navigazione da Genova a Porto Torres. Le fiamme sono partite da un autocarro imbarcato nel garage, al ponte 3, generate da un probabile guasto meccanico del compressore elettro-frigo dello stesso mezzo, segnalato dai sistemi di rilevamento antincendio di bordo e prontamente domato dai membri dell'equipaggio intervenuti sul posto con le idonee attrezzature portatili. Nessuno è rimasto ferito: i passeggeri - fa sapere la compagnia - non hanno subito alcun tipo di disagio in quanto prontamente tranquillizzati dal personale di bordo, così come alcun danno è stato arrecato a tutti gli altri autoveicoli presenti nel garage.