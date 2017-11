Appendino, verità su piazza San Carlo

TORINO, 3 NOV - "Dico quello che ho già detto in questi mesi: ho piena fiducia nella magistratura". La sindaca di Torino Chiara Appendino commenta così le indiscrezioni di stampa sull'imminente conclusione dell'indagine sugli incidenti di piazza San Carlo. "Sappiamo che i torinesi vogliono la verità, come è giusto che sia", aggiunge a margine della presentazione dei nuovi treni regionali di Trenitalia. "La magistratura sta facendo il suo lavoro. Se dovessi ricevere un avviso di garanzia ne darò informazione a tutti", aggiunge la prima cittadina. "Se l'ho già ricevuto? Assolutamente no...", risponde ai giornalisti.