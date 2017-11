Sequestro prodotti ittici

ROMA, 3 NOV - Circa 39 tonnellate di prodotti ittici provenienti dal sud est asiatico e destinate alle catene di ristorazione sushi sono state poste sotto sequestro dagli ispettori della guardia costiera di Venezia. Le confezioni, che erano stoccate in un magazzino all'ingrosso per prodotti ittici surgelati in provincia di Bergamo, sono risultate prive di indicazione di provenienza del prodotto impendendo così agli ispettori di verificare se lo stesso provenisse da bacini idrici ritenuti altamente contaminati. L'intervento, su segnalazione giunta dalla guardia costiera di Genova, si è svolto in collaborazione con il personale dell'Agenzia tutela alla salute - dipartimento prevenzione veterinaria di Bergamo. Al titolare è stato notificato un atto di sospensione dell'attività, fino al ripristino della necessarie condizioni igienico-sanitarie. Saranno notificate sanzioni per 50mila euro. (ANSA).