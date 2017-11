Fn: domani in 4 mila. Questura monitora

ROMA, 3 NOV - "Tre-quattromila patrioti da tutta Italia". E' la previsione di Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, per il corteo del movimento di estrema destra domani a Roma, nel giorno dell'Unità nazionale e delle forze armate. La manifestazione si svolgerà all'Eur dopo il divieto della questura alla 'Marcia patriottica' che Fn intendeva fare il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma fascista del 1922. "E' l'inizio di un nuovo evento - sottolinea Fiore -, una manifestazione che organizzeremo anche nei prossimi anni per chiamare a raccolta tutti i patrioti italiani". Il corteo, sotto lo slogan 'Tutto per la patria', partiràalle 15 da largo Akapur e sfilerà fino al cosiddetto 'Colosseo quadrato'. La polizia scientifica riprenderà tutte le fasi "per documentare eventuali comportamenti illegali, che saranno perseguiti con rigore", fa sapere la questura, che ha tenuto un tavolo tecnico per le misure di sicurezza.