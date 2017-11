Vigile-turista smaschera risciò abusivo

FIRENZE, 03 NOV - Una vigilessa si è finta una turista straniera a Firenze per smascherare un conducente di risciò che effettuava servizio ncc senza avere la licenza. E non appena è iniziata la corsa, agenti in borghese hanno fermato il risciò, multato il conducente e sequestrato il mezzo. L'episodio rientra nel servizio mirato effettuato dalla polizia municipale in centro contro le tante attività abusive in strade e piazze. L'agente 'travestita' si è avvicinata a un risciò fermo in piazza Duomo e, in lingua inglese, ha chiesto al conducente il prezzo per essere portata fino in piazza San Marco. Sul retro del mezzo, un triciclo di colore giallo, la vigilessa ha notato una targhetta con scritto "ncc risciò Comune di Firenze" con tanto di stemma gigliato. Per il passaggio il conducente ha chiesto 10 euro e dopo aver accettato, la vigilessa in incognito è salita a bordo. Ma non appena è iniziato il viaggio, sono entrati in azione i suoi colleghi, che hanno fermato il mezzo.