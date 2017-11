Pm: processare Confalonieri per lesioni

MILANO, 3 NOV - La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex primario del Cto-Pini Norberto Confalonieri e per altre quattro persone nell'inchiesta con al centro una presunta 'sponsorizzazione' di forniture di protesi di due multinazionali sanitarie in cambio di tangenti e sospetti danni fisici, uno dei quali sarebbe stato causato di proposito, su tre pazienti. I pm Eugenio Fusco e Letizia Mannella hanno contestato al medico, finito ai domiciliari il 23 marzo scorso e tornato libero a settembre (per lui è stato disposto il divieto di esercitare per 12 mesi sia l'attività privata che quella pubblica negli ospedali), oltre alla corruzione anche l'accusa di lesioni relative ai casi di tre persone finite sotto i suoi ferri (due lesioni colpose e una volontaria). Confalonieri avrebbe, inoltre, ricevuto denaro e altre utilità da quattro dipendenti, anche loro accusati di corruzione, della Johnson&Johnson e dalla B.Braun, in cambio dell'acquisto di protesi da parte di ospedali a partire dal 2012.