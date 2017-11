Regeni: tutor non si presentò da pm

ROMA, 3 NOV - La tutor di Giulio Regeni, Maha Abdel Raman, non si presentò lo scorso giugno alla convocazione davanti ad un pm romano in un ufficio di polizia di Cambridge. Secondo quanto si apprende la docente fu convocata una prima volta il 7 giugno alle 9 ma poi l'orario fu spostato alle 16 salvo poi posticipare la convocazione al giorno dopo. Ma anche l'8 giugno la professoressa non si presentò.