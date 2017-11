Uccise rivale, condannato a 16 anni

MILANO, 3 NOV - Aveva pedinato il nuovo compagno della sua ex fidanzata per tre giorni e nel settembre dello scorso anno lo aveva ucciso con una sola coltellata dritta al cuore, mentre stava giocando in una sala slot a Bresso, nel Milanese. Oggi l'omicida, Bujar Mersini, 57 anni, albanese che ha confessato subito il delitto facendo ritrovare l'arma con cui ha colpito il 46enne Gennaro Mercadante, è stato condannato dal gup di Milano Giovanna Campanile a 16 anni e 4 mesi di carcere, come richiesto dal pm Piero Basilone.