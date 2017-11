Sparò a ladro in casa, chiesti 5 anni

PADOVA, 3 NOV - Il pm della Procura di Padova Emma Ferrero ha chiesto la condanna a 5 anni e 2 mesi per Walter Onichini, un 35enne di Legnaro (Padova) che nel 2013 sparò contro un cittadino albanese che si era introdotto nella sua abitazione per rubare, ferendolo. L'uomo, accusato di tentato omicidio, sparò contro il 22enne, Elson Ndrecam, e dopo averlo ferito lo caricò in automobile e lo lasciò ferito in un campo. "Onichini ha sparato perchè temeva che i ladri avessero rapito il figlioletto", ha spiegato l'avvocato dell'indagato, Ernesto De Toni. Ndreca, costituitosi parte civile, ha chiesto un risarcimento di 324mila euro.