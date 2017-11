Ilva: imbrattato muro esterno scuola

TARANTO, 03 NOV - Due scritte campeggiavano questa mattina sui muri esterni di una scuola del rione Tamburi di Taranto: "Blocca la produzione", "06.11 Blocchiamo l'Ilva". Il quartiere Tamburi è a ridosso dello stabilimento siderurgico, dove per ordinanza del sindaco Rinaldo Melucci le scuole restano chiuse nei Wind day, giorni di forte vento proveniente da nord ovest che riversa in maniera massiccia le polveri dei parchi minerali. Per martedì 6 novembre cittadini e associazioni hanno organizzato un nuovo presidio davanti alle portinerie dell'Ilva. Quella frase "Blocca la produzione" è stata scritta evidentemente da chi vuole la chiusura del Siderurgico, ma "la protesta - scrive su Facebook la dirigente scolastica degli Istituti Vico-Deledda, Elisabetta Scalera - deve avere un carattere civile. La scuola si dissocia da ogni azione sociale a carattere vandalico e invita i genitori a fare altrettanto, cioè a prendere le dovute distanze da chi non trova di meglio che imbrattare la scuola dei bambini".