Terremoto: Pirozzi, correggere tax area

RIETI, 03 NOV - "Le norme di accesso alla No Tax Area della Zona Franca Urbana vanno immediatamente corrette e va prorogata di almeno un anno la sospensione sul pagamento delle tasse". E' quanto afferma in una nota il sindaco di Amatrice (Rieti), Sergio Pirozzi. "Non conoscono i territori - aggiunge Pirozzi -, non hanno gli scarponi, non studiano, non sanno che l'Alto Reatino, ma anche Arquata del Tronto e tantissimi altri Comuni del centro Italia, si reggono al 99% sulle imprese familiari. In assenza di queste misure, i nostri territori non hanno un futuro ma nemmeno un presente".