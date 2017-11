Uccide il padre a coltellate, arrestato

BRINDISI, 4 NOV - Un ragazzo di 25 anni ha ucciso il padre a coltellate nella tarda serata di ieri a Brindisi. L'omicidio è avvenuto durante una lite in famiglia, in un condominio in via Favia, in zona Cappuccini. Le indagini vengono condotte dalla Squadra mobile. L'omicida sarebbe stato arrestato.